Hawaii Five-0
Folge 1: Auf der Flucht
40 Min.Ab 12
Als Danny Steve hinter Gittern besucht, bringt er einen weiteren Gast mit: Commander Joe White. White ist Steves ehemaliger Ausbilder beim Militär. Er will Danny, Chin, Kono und Jenna Kaye dabei helfen, Steve aus dem Gefängnis zu holen. Steve wird unterdessen von seinem Widersacher Hesse niedergestochen und nutzt den Krankentransport zur Flucht. Es gelingt ihm tatsächlich, sich mit White zu treffen, der alle Hebel in Bewegung setzt, um Steves Unschuld zu beweisen.
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
