Hawaii Five-0
Folge 3: Einzelkämpfer
42 Min.Ab 12
Ein Navy SEAL, mit dem Joe befreundet war, hat angeblich Selbstmord begangen. Steve und Joe bezweifeln diese Theorie und versuchen herauszufinden, was wirklich passiert ist. Schon bald ist klar, dass es sich um Mord handelt. Als ein weiterer SEAL bei einem Autounfall getötet wird, findet das Team heraus, dass der Boss eines Drogenkartells hinter den Morden steckt. Er ist fest entschlossen, alle Mitglieder von SEAL Team 9 aus dem Weg zu schaffen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
