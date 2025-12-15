Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hawaii Five-0

Staffel 2Folge 5
Folge 5: Sauber

41 Min.Ab 12

Ein beliebter Volleyball-Coach wird ermordet aufgefunden. Die erste Spur führt Steve und sein Team zu dessen Vermietern, Karl und Trisha Joyner. Karl ist in Geldwäschegeschäfte verwickelt. Als er erschossen wird, flüchtet Trisha. Kono scheint indes mit Gangsterboss Delano unter einer Decke zu stecken. Doch es stellt sich heraus, dass sie von Fryer zu einem Undercover-Einsatz überredet wurde. Steve muss Kono in die Höhle des Löwen ziehen lassen, um das Leben von Trisha zu retten.

