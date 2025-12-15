Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Heilung

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 8
Heilung

HeilungJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 8: Heilung

41 Min.Ab 12

Ein kleines Privatflugzeug stürzt in Küstennähe ins Meer. Gerichtsmediziner Max stellt noch am Tatort fest, dass die einzige Insassin bereits vor dem Aufprall tot war. Bei der Toten handelt es sich um die Zollbeamtin Monica Jennsen. Ihr Chef Morrison steht dem Ermittlerteam mit Rat und Tat zur Seite, um diesen Mord aufzuklären. Offiziell war Monica Jennsen damit beschäftigt, Frachtbriefe zu kontrollieren. Doch offenbar war sie einer größeren Sache auf der Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ProSieben MAXX
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 10 Staffeln und Folgen