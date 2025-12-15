Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 17
40 Min.Ab 12

Am Rande einer nachgestellten historischen Schlacht wird der "Krieger" Brandon Koruba ermordet aufgefunden. Spuren traditioneller hawaiianischer Waffen in seinen Wunden lenken den Verdacht auf die Teilnehmer. Doch der Schiffsbauer genoss in der Gruppe hohes Ansehen. Verdächtiger erscheint dem Team eine militante Umweltschutzorganisation, die die Firma des Opfers ins Visier genommen hat. Oder profitiert der Mitbesitzer der Schiffswerft vom Tod seines Geschäftspartners?

