Hawaii Five-0
Folge 16: Die Abrechnung
41 Min.Ab 12
Das Team wird von Gouverneur Denning zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung eingeladen. Die Feierlaune wird jedoch jäh unterbrochen, als im Wäschekeller eine Leiche auftaucht. Sie wurde in den Wäscheschacht geworfen und ist danach im Keller gelandet. Ein Video der Sicherheitskamera zeigt, dass sich die Tote kurz vor dem Mord mit einem Mann in einen Fahrstuhl begeben hat. Dieser kann zwar schnell ausfindig gemacht werden, doch da tut sich auch schon eine neue Spur auf ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
