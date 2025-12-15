Hawaii Five-0
Folge 18: Feuerwerk
42 Min.Ab 12
Der berühmte Radiomoderator Bobby Raines wird während einer Sendung Opfer eines Bombenanschlags. Steve und sein Team machen sich auf die Suche nach dem Bombenleger und bekommen dabei unerwartete und zunächst auch unerwünschte Hilfe vom New Yorker Ex-Cop Tony. Der Privatdetektiv war mit Bobby befreundet und bedient sich recht unkoventioneller Ermittlungsmethoden. Als Danny und Steve noch falschen Spuren hinterherjagen, ist Tony schon längst dem wahren Täter auf den Fersen ...
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
