Hawaii Five-0
Folge 6: Hausfriedensbruch
38 Min.Ab 12
Der erfolgreiche Geschäftsmann Jake wurde ermordet. Die Spur führt zu einer Stiftung, die Jake ins Leben gerufen hat: Die Einrichtung holt Jugendliche von der Straße und ermöglicht ihnen Kampfkunst-Training in Sporthallen. Dort hofft das Team auch den Täter zu finden. Unterdessen taucht Wo Fat in Joes Wohnung auf, es kommt zu einem spektakulären Kampf. Joe warnt Steve daraufhin noch einmal vor den Folgen weiterer Ermittlungen, doch Steve will einfach nicht aufgeben ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
