Ein Lieferwagen wird überfallen und dessen Fahrer erschossen. Der Beifahrer Lee überlebt - von der Lieferung fehlt nichts. Steve und Danny finden heraus, dass Lee von Unbekannten ein Angebot unterbreitet wurde: Er soll ein bestimmtes Päckchen am Zoll vorbeischmuggeln. Genau dieses Päckchen fehlt nun. Es enthält RFID-Chips: Funketiketten zur Identifikation von Personen, die Pässe fälschungssicher machen. Das Team befürchtet eine terroristische Bedrohung und muss schnell handeln.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
