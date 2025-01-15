Heimat Österreich: Leben im GasteinertalJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 125: Heimat Österreich: Leben im Gasteinertal
47 Min.Folge vom 15.01.2025
Hohe Gipfel, weiße Berge, blauer Himmel, kolossales Panorama: In der kalten Jahreszeit erlebt man die Alpen kaum wo grandioser als im Gasteinertal. Vom Stubnerkogel nach Norden blickt man in einen winterlichen Talkessel und fühlt sich über alle Dinge des Lebens erhaben. Birgit Mosser hat die Region für diese Neuproduktion in Heimat Österreich mit der Kamera besucht und erzählt, wie die Leute von hier über den Wechsel der Jahreszeiten denken. Die alte bergbäuerliche Gemeinschaft ist hier noch über weite Strecken intakt, man kennt sich, man hilft sich und man feiert nachher auch gemeinsam. Bildquelle: ORF/Wolfgang Niedermair
