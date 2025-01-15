Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heimat Österreich

Heimat Österreich: Leben im Gasteinertal

ORF IIIStaffel 1Folge 125vom 15.01.2025
Heimat Österreich: Leben im Gasteinertal

Heimat Österreich: Leben im GasteinertalJetzt kostenlos streamen

Heimat Österreich

Folge 125: Heimat Österreich: Leben im Gasteinertal

47 Min.Folge vom 15.01.2025

Hohe Gipfel, weiße Berge, blauer Himmel, kolossales Panorama: In der kalten Jahreszeit erlebt man die Alpen kaum wo grandioser als im Gasteinertal. Vom Stubnerkogel nach Norden blickt man in einen winterlichen Talkessel und fühlt sich über alle Dinge des Lebens erhaben. Birgit Mosser hat die Region für diese Neuproduktion in Heimat Österreich mit der Kamera besucht und erzählt, wie die Leute von hier über den Wechsel der Jahreszeiten denken. Die alte bergbäuerliche Gemeinschaft ist hier noch über weite Strecken intakt, man kennt sich, man hilft sich und man feiert nachher auch gemeinsam. Bildquelle: ORF/Wolfgang Niedermair

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Heimat Österreich
ORF III
Heimat Österreich

Heimat Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen