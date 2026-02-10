Heimat Österreich
Folge 212: Winterjuwel Erlaufsee
43 Min.Folge vom 10.02.2026
Der auf über 800 Metern gelegene Erlaufsee zählt zu den großen steirischen Naturjuwelen. Mit seinem kristallklaren, topaz-farbenen Wasser beeindruckt er auch im Winter, wo er nahe dem Wallfahrtsort Mariazell als schlafende Schönheit inmitten einer tiefweißen alpinen Landschaft ruht. "Heimat Österreich" erzählt vom Leben der Menschen in dieser kalten Jahreszeit – geprägt von Entbehrungen und besonderen Naturerlebnissen. Unter ihnen eine Eisstock-Gruppe, eine Alpaka-Landwirtin und ein Eisfischer. Regie: Patrick Pongratz Foto: ORF/Neulandfilm
Heimat Österreich
