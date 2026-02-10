Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heimat Österreich

Winterjuwel Erlaufsee

ORF IIIStaffel 1Folge 212vom 10.02.2026
Winterjuwel Erlaufsee

Winterjuwel ErlaufseeJetzt kostenlos streamen

Heimat Österreich

Folge 212: Winterjuwel Erlaufsee

43 Min.Folge vom 10.02.2026

Der auf über 800 Metern gelegene Erlaufsee zählt zu den großen steirischen Naturjuwelen. Mit seinem kristallklaren, topaz-farbenen Wasser beeindruckt er auch im Winter, wo er nahe dem Wallfahrtsort Mariazell als schlafende Schönheit inmitten einer tiefweißen alpinen Landschaft ruht. "Heimat Österreich" erzählt vom Leben der Menschen in dieser kalten Jahreszeit – geprägt von Entbehrungen und besonderen Naturerlebnissen. Unter ihnen eine Eisstock-Gruppe, eine Alpaka-Landwirtin und ein Eisfischer. Regie: Patrick Pongratz Foto: ORF/Neulandfilm

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Heimat Österreich
ORF III
Heimat Österreich

Heimat Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen