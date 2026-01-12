Heimat Österreich
Folge 200: Aflenz und Bürgeralm
44 Min.Folge vom 12.01.2026
Zu den schönsten Orten der Steiermark zählt die Aflenzer Bürgeralm. Unterhalb des Hochschwabs auf der 1.800 Meter hohen Windgruppe gelegen, bietet sie ein herrliches Winterpanorama. Gestalter Udo Maurer porträtiert das Leben der Menschen in diesem rauen, aber auch wieder beglückenden Ambiente. Bildquelle: ORF/Udo Maurer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Heimat Österreich
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0