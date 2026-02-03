Heimat Österreich
Folge 211: Im Lammertal
44 Min.Folge vom 03.02.2026
Im winterlichen Salzburger Lammertal sind die traditionsreichen Familiengeschichten eng mit der malerischen Natur verbunden. Manfred Pendl und sein Sohn Franz sind eine der wenigen, die noch die Handwerkskunst des Schindelmachens beherrschen. Bartholomäus Haigermoser ist mit Pferden aufgewachsen, die bereits sein Vater für die Arbeit im Wald und auf den Feldern einsetzte, bevor sie in den siebziger Jahren vom Traktor abgelöst wurden. Und die fünf Musikanten der Annaberger Tanzlmusi 2.0. nahmen das musikalische Erbe ihre Vorfahren an. Foto: ORF/Neulandfilm R: Patrick Pongratz
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