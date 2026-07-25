Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Schnell + schlauJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 285: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Schnell + schlau
Sokrates muss feststellen, dass man sich, auch wenn etwas grundsätzlich erlaubt ist, an bestimmte Regeln halten muss. Darum geht es in der Folge auch für Benni, Tina und Sarah. Benni, Tina und Sarah treffen sich in der Fußgängerzone und nutzen diese als Rollerpark. Leute müssen ausweichen und werden gefährdet. Als Helmi kommt, erklären sie ihm, dass sie genau wissen, dass Skaten in der Fußgängerzone erlaubt ist. Helmi erklärt jedoch, dass das nur erlaubt ist, wenn andere Verkehrsteilnehmer dadurch nicht behindert oder gefährdet werden. Also verlegen die Kids ihr Treffen in einen Skatepark. Für Helmi geht's gleich weiter zur nächsten unsicheren Situation. Robert überholt am Gehsteig Fußgänger links und rechts, rempelt sie und veranlasst sie brüllend zum Ausweichen. Mit dem "Was wäre gewesen, wenn..."-Film zeigt Helmi dem Raser, was dabei alles passieren könnte? FAZIT: Informiere dich und halt dich an die Regeln. Bildquelle: ORF
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