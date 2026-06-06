Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Klein aber fiesJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 272: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Klein aber fies
6 Min.Folge vom 06.06.2026
Die junge Valentina entdeckt im Wohnzimmer ein LED-Teelicht mit nicht verschraubtem Batteriefach. Sie möchte sich das Teelicht und die Batterie in den Mund stecken. Zum Glück kommt Helmi in letzter Sekunde und erklärt, wie gefährlich das Verschlucken von Batterien ist. Tipp: Verwendet besser LED-Teelichter mit verschraubbaren Batteriefächern. Wenn jemand eine Batterie verschluckt, ist das ein Notfall! Die Person muss sofort ins Krankenhaus. Bildquelle: ORF/KFV
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