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Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Check dein Zuhause

ORF1Staffel 1Folge 270vom 03.06.2026
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Check dein Zuhause

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Helmi

Folge 270: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Check dein Zuhause

7 Min.Folge vom 03.06.2026

Sokrates muss eine große Schwuppodrom-Copilot-Zwischenprüfung antreten. Dabei wird er von Helmi in ein virtuelles Haus mit vielen Sicherheitsfallen geschwuppt, die er alle finden muss. Was dürfte so nicht sein, wenn ein kleines Kind im Haus wäre? Worauf müsste man achten? Was müsste man verändern? Soki findet jede Menge Sicherheitslücken. Doch dann gibt Helmi ihm noch eine Spezialaufgabe: Er muss etwas finden, das völlig harmlos aussieht, Teil unseres täglichen Lebens ist und dennoch ein Sicherheitsrisiko für ein Kleinkind darstellt. Bildquelle: ORF

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