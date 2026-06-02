Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Schau auf dichJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 269: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Schau auf dich
5 Min.Folge vom 02.06.2026
Diesmal heißt es: Handy weg, Augen und Ohren auf! Anna schickt ihrer Freundin Nachrichten über das Handy und übersieht dabei, dass sie einen Radweg kreuzt. Helmi verhindert einen Unfall. Gleich darauf hat Helmi wieder zu tun. Louis ist so auf sein Handyspiel konzentriert, dass er - ohne zu schauen - eine Straße überqueren will. Im Park stoßen die beiden Kinder, die sich nur auf ihre Handys konzentrieren, zusammen. Diesmal schreitet Helmi nicht ein. So lernen die beiden ihre Lektion. Bildquelle: ORF
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