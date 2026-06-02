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Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Schau auf dich

ORF1Staffel 1Folge 269vom 02.06.2026
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Schau auf dich

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Helmi

Folge 269: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Schau auf dich

5 Min.Folge vom 02.06.2026

Diesmal heißt es: Handy weg, Augen und Ohren auf! Anna schickt ihrer Freundin Nachrichten über das Handy und übersieht dabei, dass sie einen Radweg kreuzt. Helmi verhindert einen Unfall. Gleich darauf hat Helmi wieder zu tun. Louis ist so auf sein Handyspiel konzentriert, dass er - ohne zu schauen - eine Straße überqueren will. Im Park stoßen die beiden Kinder, die sich nur auf ihre Handys konzentrieren, zusammen. Diesmal schreitet Helmi nicht ein. So lernen die beiden ihre Lektion. Bildquelle: ORF

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