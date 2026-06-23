Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Baby an BordJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 279: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Baby an Bord
6 Min.Folge vom 23.06.2026
Leonie ist gemeinsam mit ihrem Papa auf einem Bahnsteig unterwegs. Mit dabei ist das kleine Geschwisterchen im Kinderwagen. Gerade als die Durchsage verkündet, dass der Zug einfährt, läutet das Handy des Vaters. Auf der Suche nach seinem Handy, lässt er den Griff des Kinderwagens los. Zum Glück ist Helmi in Bereitschaft und greift ein. In dieser Folge erfährt Sokrates von Helmi, was ein "Sog" ist. Bildquelle: ORF
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