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Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Baby an Bord

ORF1Staffel 1Folge 279vom 23.06.2026
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Baby an Bord

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Helmi

Folge 279: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Baby an Bord

6 Min.Folge vom 23.06.2026

Leonie ist gemeinsam mit ihrem Papa auf einem Bahnsteig unterwegs. Mit dabei ist das kleine Geschwisterchen im Kinderwagen. Gerade als die Durchsage verkündet, dass der Zug einfährt, läutet das Handy des Vaters. Auf der Suche nach seinem Handy, lässt er den Griff des Kinderwagens los. Zum Glück ist Helmi in Bereitschaft und greift ein. In dieser Folge erfährt Sokrates von Helmi, was ein "Sog" ist. Bildquelle: ORF

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