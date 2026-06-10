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Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Fit mit Fun

ORF1Staffel 1Folge 274vom 10.06.2026
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Fit mit Fun

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Folge 274: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Fit mit Fun

6 Min.Folge vom 10.06.2026

Sokrates ist begeistert von seinem neuen Trampolin. Er hüpft und hüpft und will gar nicht mehr aufhören, weil es so viel Spaß macht. Dabei merkt er gar nicht, wie müde er davon wird. Helmis Warnungen ignoriert er, bis es kommt, wie es kommen muss: Sokrates landet nicht auf dem Trampolin, sondern in Helmis Sammlung von Porzellan-Ufos. Auch die Zwillinge Lena und Lara haben ein Trampolin geschenkt bekommen und sind begeistert - so begeistert, dass keine von beiden aufhören und die andere springen lassen will. Als Lena nach zehn Minuten das Trampolin nicht verlässt, kommt Lara mit auf das Trampolin dazu. Schon muss Helmi eingreifen, bevor die beiden sich verletzen. Bildquelle: ORF

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