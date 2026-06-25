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Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Schwergewicht

ORF1Staffel 1Folge 281vom 25.06.2026
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Schwergewicht

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Folge 281: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Schwergewicht

6 Min.Folge vom 25.06.2026

Lina ist mit ihrer schweren und vollgestopften Schultasche unterwegs. An der Haltestelle entdeckt sie ihre Freundin Paula und nimmt die Schultasche ab. Als sich die Straßenbahn nähert, schafft es Lina nicht so schnell, die Schultasche auf den Rücken zu hieven und der Inhalt kullert auf den Boden. Die Wasserflasche rollt auf die Schienen... Zum Glück greift Helmi gerade rechtzeitig ein! Schwere Schultaschen sind lästig und ungesund. Zudem können sie auch für andere Verkehrsteilnehmer unangenehm und sogar gefährlich werden! Bildquelle: ORF

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