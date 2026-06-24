Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: MiteinanderJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 280: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Miteinander
6 Min.Folge vom 24.06.2026
Tonya wird von ihrem Vater zur Schule gebracht. Dieser verhält sich trotz der Proteste seiner Tochter ziemlich unsozial und gefährdet schließlich sogar ein anderes Kind, ohne es zu merken. Helmi verhindert das Schlimmste und schwuppt sich auf den Beifahrersitz, um dem Vater zu zeigen, was alles hätte passieren können. Bildquelle: ORF
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