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Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Miteinander

ORF1Staffel 1Folge 280vom 24.06.2026
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Miteinander

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Folge 280: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Miteinander

6 Min.Folge vom 24.06.2026

Tonya wird von ihrem Vater zur Schule gebracht. Dieser verhält sich trotz der Proteste seiner Tochter ziemlich unsozial und gefährdet schließlich sogar ein anderes Kind, ohne es zu merken. Helmi verhindert das Schlimmste und schwuppt sich auf den Beifahrersitz, um dem Vater zu zeigen, was alles hätte passieren können. Bildquelle: ORF

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