Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Viel zu heißJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 283: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Viel zu heiß
7 Min.Folge vom 11.07.2026
Sokrates hat Cockpit-Dienst, während Helmi das Klimasystem des Raumschiffs repariert. Er erklärt, dass das sofort erledigt werden muss, weil sich das Schwuppodrom, wie ein Auto, sehr schnell erhitzt. Inzwischen entdecken Nora und Sarah einen Hund in einem versperrten Auto, das in der Sonne steht. Weil der Besitzer sich noch nicht gemeldet hat und die Polizei erst in zwanzig Minuten hier sein kann, löst Sokrates die Türsperre und der Hund ist gerettet. Sogleich schwuppt sich Sokrates ein paar Autos weiter zu einer weiteren vermeintlich unsicheren Situation, die sich jedoch als Missverständnis herausstellt. Bildquelle: ORF
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