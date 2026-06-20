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Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Grillen mit Grips

ORF1Staffel 1Folge 278vom 20.06.2026
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Grillen mit Grips

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Folge 278: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Grillen mit Grips

5 Min.Folge vom 20.06.2026

Was Sokrates das Wasser im Maul zusammenrinnen lässt, bereitet Helmi Sorgen: Die Grillsaison hat begonnen und alle Jahre wieder ist das Schwuppodrom da im Dauereinsatz. Philipp hilft seinem Vater alles für den Grillabend vorzubereiten. Sein Papa ist im Stress: Die Mutter hat sich verspätet, er muss allein das Essen vorbereiten, der Grillanzünder hat auch nicht mehr gereicht und die Holzkohle brennt immer noch nicht richtig. Philipp beschließt, seinem Papa zu helfen, indem er mit Spiritus das Ganze beschleunigt. Helmi kommt dazwischen und erklärt, wie gefährlich das ist. Zum Dank werden Helmi und Sokrates zum Grillen eingeladen, doch bevor es so weit ist, wartet noch ein zweiter Einsatz: Im Nachbargarten sind die Würstchen schon fertig und als Papa kurz im Haus verschwindet, rangeln Lilli und Lisa beim Grill darum, wer zuerst was bekommt. Sokrates unterbricht die Rangelei und erklärt, wie gefährlich das ist. Bildquelle: ORF

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