Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 15: Kendas grausamster Fall
44 Min.Ab 16
Ein älteres Ehepaar wird in seinem Zuhause erschossen. Ermittler Joe Kenda konzentriert sich auf die Suche nach dem Hauptverdächtigen, die sich bald zum gnadenlosen Wettkampf gegen die Zeit entpuppt - der Verdächtige ist auf dem Weg nach Mexiko.
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen