Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 18: Unter Druck
44 Min.Ab 16
Der beliebte DJ Roger Berg wird durch einen Kopfschuss getötet, während er im Bett liegt. Augenzeugen lenken den Verdacht auf einen eifersüchtigen Ex-Freund des Mannes. Ermittler Joe Kenda veranlasst eine weitläufige Suche nach dem Verdächtigen, doch der scheint über alle Berge zu sein ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16GEWALT, ANGST
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen