Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 19: Der Feuerteufel
45 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Während der Aufräumarbeiten nach einem Feuerwehreinsatz finden die Rettungsleute die Leiche des Anwohners Randall Pearce. Hinweise vor Ort lassen Grund zur Annahme, dass sein Tod kein Unfall war. Ermittler Joe Kenda und die Feuerwehr arbeiten zusammen, um dem Feuerteufel mit Mordabsichten das Handwerk zu legen.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen