Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 20: Der lange Arm der Justiz
44 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 16
Auf einem einsamen Bergpfad entdecken Wanderer die stark verweste Leiche einer unbekannten Frau. Es gibt kaum Spuren oder Hinweise und Ermittler Joe Kenda beginnt, an dem Fall zu verzweifeln - bis ein zweiter Mord passiert, der ihn auf eine interessante Spur bringt.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
