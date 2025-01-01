Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 7: Der Möchtegern-Gangster
44 Min.Ab 12
Eine Party zum 4. Juli gerät außer Kontrolle und endet in Gewalt. Ein junger Mann flüchtet aus dem Haus und wird kurz darauf erschossen, als er sich hinter seinem Auto versteckt. Ermittler Joe Kenda muss eine Menge Verdächtige inspizieren. Ist der Mörder unter ihnen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT, ANGST
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen