Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Der Möchtegern-Gangster

Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 7
Der Möchtegern-Gangster

Der Möchtegern-GangsterJetzt kostenlos streamen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 7: Der Möchtegern-Gangster

44 Min.Ab 12

Eine Party zum 4. Juli gerät außer Kontrolle und endet in Gewalt. Ein junger Mann flüchtet aus dem Haus und wird kurz darauf erschossen, als er sich hinter seinem Auto versteckt. Ermittler Joe Kenda muss eine Menge Verdächtige inspizieren. Ist der Mörder unter ihnen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Rive Gauche Television
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Alle 8 Staffeln und Folgen