Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 12: Sing, Vöglein, sing!
44 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 16
Kelly Knudson ist eine erfolgreiche junge Geschäftsführerin. Ihr Leben findet ein jähes Ende, als jemand in ihr Haus eindringt und mehrere Schüsse auf sie abfeuert. Sie verblutet auf dem Boden ihres Zimmers. Die Polizei erhält verwirrende Aussagen von zwei Augenzeugen, die drei maskierte Männer gesehen haben wollen. Ermittler Joe Kenda kommt jedoch auf eine ganz andere Spur.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16GEWALT, ANGST
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen