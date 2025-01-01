Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 17
Folge 17: Stadt in Angst

44 Min.Ab 16

Eine Reihe brutaler Raubüberfälle versetzt eine ganze Stadt in Angst und Schrecken. Ermittler Joe Kenda arbeitet Tag und Nacht, um den maskierten Verbrecher dingfest zu machen. Trotz der Erstellung eines detaillierten Täterprofils, kann die Polizei den Mann nicht schnappen, bevor er wieder zuschlägt ...

