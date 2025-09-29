Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Das Fundstück

Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 13vom 29.09.2025
Folge 13: Das Fundstück

44 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 16

Eine mysteriöse Explosion stört die friedliche Atmosphäre eines verschlafenen Vorortes. Die Beamten entdecken in den Trümmern menschliche Überreste. Ermittler Joe Kenda hat nun die schwierige Aufgabe, die Leichenteile einer Person zuzuordnen und herauszufinden, wer hinter der Tat und der Explosion steckt.

Rive Gauche Television
