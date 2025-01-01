Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Tödliche Beziehungen

Staffel 4Folge 16
Tödliche Beziehungen

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Folge 16: Tödliche Beziehungen

44 Min.Ab 16

Ein schwangere junge Frau wird mit einem Schuss in den Nacken getötet. Um den Mörder dingfest zu machen, benötigt Ermittler Joe Kenda noch eine entscheidende Information, die nicht leicht zu bekommen ist. Und: Eine aufgequollene Wasserleiche gibt den Ermittlern Rätseln auf.

Rive Gauche Television
