Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 16: Tödliche Beziehungen
44 Min.Ab 16
Ein schwangere junge Frau wird mit einem Schuss in den Nacken getötet. Um den Mörder dingfest zu machen, benötigt Ermittler Joe Kenda noch eine entscheidende Information, die nicht leicht zu bekommen ist. Und: Eine aufgequollene Wasserleiche gibt den Ermittlern Rätseln auf.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16GEWALT, ANGST
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen