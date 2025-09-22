Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Auf dass der Tod uns scheidet

Rive Gauche TelevisionStaffel 4Folge 11vom 22.09.2025
Folge 11: Auf dass der Tod uns scheidet

45 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12

Der leblose Körper von Willie McCarty liegt am Treppenaufgang seiner Wohngemeinschaft. Seine Mitbewohner vermuten, dass sich möglicherweise jemand an dem jungen Mann rächen wollte. Nachbarn machen Ermittler Joe Kenda auf einen mysteriösen Wagen aufmerksam, der kurz nach der Tatzeit eilig abfuhr. Auf dem Revier bekommt der Polizist jedoch überraschenden Besuch, der Licht in das Dunkel dieses Falles bringen soll.

