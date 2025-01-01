Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 14: Tödliche Familienbande
Als der Marcial Arts-Fan Carl tödlich mit einem Messer verletzt wird, findet sich kaum ein brauchbarer Hinweis, der das Motiv erklären und den Täter stellen könnte. Ermittler Joe Kenda findet jedoch einen Tropfen Blut, dessen Untersuchung ergibt, dass er von den Freunden und der Familie des Toten angelogen wurde. Bringt ihn das Blut zum wahren Killer?
Enthält Produktplatzierungen