Staffel 2Folge 131vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 131: Mutter sein dagegen sehr
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die 16-jährige Bobby wird beschuldigt, ihren kleinen Sohn Noah zu vernachlässigen. Gemeinsam versuchen sie und ihr Freund Mario Job, Ausbildung und Noahs Erziehung unter einen Hut zu bekommen. Hin- und hergerissen zwischen Familienleben und Abenteuern mit ihrer alten Mädels-Gang trifft Bobby Entscheidungen, durch die sie alles verlieren könnte. Kann Alexander Hold der jungen Mutter helfen? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1