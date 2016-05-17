Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Memoriam Berti

In Memoriam BertiJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 138: In Memoriam Berti

45 Min.Folge vom 17.05.2016Ab 12

Viola Brahmstedt wird Opfer eines dreisten Trickbetrugs, als sie einer anscheinend hilflosen Schwangeren hilft. Dabei verschwindet nicht nur Schmuck und ein wertvolles Gemälde, sondern auch die Urne ihres geliebten Mopses Berti. Violas Mann Harald ruft seinen Freund Alexander Hold zu Hilfe. Der Richter entwirrt das Netz aus Lügen, um letztendlich eine fatale Wahrheit ans Licht zu holen. Bildrechte: SAT.1.

