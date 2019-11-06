Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Falsche Freundin

Falsche FreundinJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 65: Falsche Freundin

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die 27-jährige Miriam Siebert ist außer sich. Um ihren Job zu behalten, soll sie mit ihrem Chef ins Bett steigen. Aus Verzweiflung wendet sie sich an Rechtsanwalt Alexander Stephens. Der soll die drohende Kündigung abwenden. Miriams sexy Kollegin Svenja ereilt plötzlich das gleiche Schicksal. Die beiden verbünden sich voller Frauenpower, bis Svenja auf einmal eigene Pläne verfolgt. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen