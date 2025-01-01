Elle- Eine verhängnisvolle LiebeJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 53: Elle- Eine verhängnisvolle Liebe
45 Min.Ab 12
Die Lehrerin Ellie (32) verliebt sich in in einen wesentlich jüngeren Mann: Ben erzählt ihr, dass er 23 ist und studiert. Doch einer von Ellies Schülern kennt Ben und erpresst sie: Entweder er bekommt gute Noten oder er wird aufdecken, dass Ellie mit einem Minderjährigen zusammen ist. Denn Ben ist in Wirklichkeit erst 17 Jahre alt!
