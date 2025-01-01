Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Liv - Unheimlicher Fahrgast

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 6
Liv - Unheimlicher Fahrgast

Liv - Unheimlicher FahrgastJetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 6: Liv - Unheimlicher Fahrgast

42 Min.Ab 12

Krankenschwester Liv (29) fährt in ihr kleines Ferienhäuschen, um Abstand zu gewinnen. Unterwegs stolpert ihr eine verletzte Frau vor das Auto. Die Frau mit der Kopfwunde heißt Marie und behauptet, sie habe keine Erinnerung. Die gutherzige Liv nimmt sie mit und kümmert sich um sie. Doch am nächsten Tag will Marie nicht gehen: Sie hat Angst und weiß nicht, wovor. Ihre wirren Geschichten werden immer unheimlicher und um Livs Haus schleichen plötzlich zwei Männer.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen