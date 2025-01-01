Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Lutz - Warteliste 002

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1
Lutz - Warteliste 002

Lutz - Warteliste 002Jetzt kostenlos streamen

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Folge 1: Lutz - Warteliste 002

43 Min.Ab 12

Der alleinerziehende Vater Lutz (41) ist überglücklich, als sein schwerkranker Sohn Lukas (14) endlich ein neues Herz bekommen soll. Doch einen Tag vor der Transplantation wird kurzfristig ein anderer Patient vorgezogen. Lutz sieht keinen anderen Ausweg mehr, als den Chefarzt zur OP zu zwingen. Er ist sogar bereit, sein eigenes Leben für das Herz seines Sohnes aufs Spiel zu setzen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
SAT.1 GOLD
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment

Alle 8 Staffeln und Folgen