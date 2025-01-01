In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 7: Lukas - Der Krawattenmörder
42 Min.Ab 12
Der Modefotograf Lukas (37) verliebt sich Hals über Kopf in die attraktive Anne (37). Doch bei einem Kurzurlaub der beiden wird Lukas von einem Unbekannten in einer Hotelsauna eingesperrt und Anne kurz darauf mit einer Krawatte erdrosselt. Lukas macht sich auf die Suche nach dem Mörder und findet Unfassbares heraus.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH