In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 12: Fabienne - Haus des Terrors
43 Min.Ab 12
Sprechstundenhilfe Fabienne (32) zieht nach der Trennung von ihrem Freund allein in eine Wohnung. Doch die neuen Nachbarn scheinen sie nicht zu mögen. Fabienne erkennt, dass jeder Bewohner des Hauses ein dunkles Geheimnis hat ...
