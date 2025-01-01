Kristin - Rabenschwarzer ValentinstagJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 20: Kristin - Rabenschwarzer Valentinstag
42 Min.Ab 12
Das Wunschkind von Kristin und Tobias kommt am Valentinstag zur Welt - doch dann der Schock: Das Baby ist dunkelhäutig. Tobias glaubt, dass Kristin ihn betrogen hat und verlässt sie. Nun ist Kristin auf sich allein gestellt und will ihre Unschuld beweisen. Und gerät deswegen in große Gefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH