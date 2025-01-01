In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Sozialarbeiterin Pia zieht in ein neues Häuschen. Kurz darauf bemerkt sie das Gesicht eines Mädchens im Fenster ihres Nachbarn Jan. Das Mädchen scheint stumm um Hilfe zu rufen. Alarmiert berät sich Pia mit ihren Freunden und entscheidet sich, der Sache auf den Grund zu gehen - und gerät damit selbst in große Gefahr ...
