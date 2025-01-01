In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 18: Iris - Hinter der Mauer
43 Min.Ab 12
Weil Iris (30) ihren Freund Manuel (33) heiraten möchte, erfährt sie, dass sie adoptiert wurde. Sie macht sich auf den Weg nach Berlin um nach ihrer leiblichen Mutter zu suchen und findet heraus, dass sie Opfer einer Zwangsadoption war. Obwohl sie überfallen und bedroht wird, setzt Iris ihre Suche fort und macht dabei eine erschreckende Entdeckung ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH