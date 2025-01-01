In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 14: Noah - Fatale Gewissensbisse
Pilot Noah (37) wird zum Kapitän befördert und feiert das gebührend. Auf dem Heimweg fährt er angetrunken einen jungen Mann, Hanno, an. Weil Hanno nach dem Unfall vorübergehend im Rollstuhl sitzt, hilft Noah ihm wo er kann und lässt Hanno sogar bei sich einziehen. Doch nach einigen Tagen zeigt Hanno sein wahres Gesicht und bringt damit nicht nur die Ehe von Noah und Eva in Gefahr.
