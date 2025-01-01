Stefanie - Das Geheimnis meines MannesJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 5: Stefanie - Das Geheimnis meines Mannes
43 Min.Ab 12
Die Ehe von Stefanie (41) und Bernd (43) dümpelt seit Jahren vor sich hin. Umso überraschter ist sie, als Bernd Flugtickets nach Schweden präsentiert, wohin er mit seiner Familie auswandern möchte. Dann geschieht das Unfassbare: Bernd wird an der Wohnungstür erschossen. Stefanie eilt ihm zu Hilfe und sieht den maskierten Mörder noch wegrennen. Obwohl Stefanie Angst um sich und ihre Kinder hat, ermittelt sie auf eigene Faust. Sie findet allerdings mehr heraus, als ihr lieb ist.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH