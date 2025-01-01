Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 16
Folge 16: Saskia - Kampf um die Tochter

43 Min.Ab 12

Physiotherapeutin Saskia (37) steckt mitten in einer Scheidung und macht sich große Sorgen um ihre Tochter Jessica (16). Das Mädchen hängt nur noch im Internet rum und chattet mit Fremden. Es kracht immer häufiger zwischen beiden. Dann läuft Jessica auch noch weg - zu ihrer anonymen Freundin aus dem Internetchat. Doch ist die anonyme Freundin wirklich eine FreundIN?

SAT.1 GOLD
