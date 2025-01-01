Heike - Wie gewonnen, so zerronnenJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 21: Heike - Wie gewonnen, so zerronnen
45 Min.Ab 12
Kneipenwirtin Heike (35) gewinnt überraschend 20.000 Euro. Sie erzählt nur ihren besten Freundinnen davon. Doch dann wird bei ihr eingebrochen - und das Geld ist weg. Auf der Suche nach dem Täter stößt Heike auf ein schockierendes Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH