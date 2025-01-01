In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 27: Anja - Zwischen zwei Welten
44 Min.Ab 12
Die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Anja (27) kümmert sich seit dem Tod der Mutter um ihren jüngeren Bruder Falk (18). Als Anja sich in ihren neuen Chef Vincent verliebt und Falk endlich eine Arbeitsstelle gefunden hat, scheint ihr Glück perfekt. Doch dann macht Falk Geschäfte mit einer Drogenbande und zieht auch Anja mit in den Abgrund ...
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Genre:Krimi-Drama
Produktion:DE, 2014
