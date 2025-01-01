Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anja - Zwischen zwei Welten

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 27
Folge 27: Anja - Zwischen zwei Welten

44 Min.Ab 12

Die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Anja (27) kümmert sich seit dem Tod der Mutter um ihren jüngeren Bruder Falk (18). Als Anja sich in ihren neuen Chef Vincent verliebt und Falk endlich eine Arbeitsstelle gefunden hat, scheint ihr Glück perfekt. Doch dann macht Falk Geschäfte mit einer Drogenbande und zieht auch Anja mit in den Abgrund ...

